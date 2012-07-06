Продвижение

У меня есть 2 тысячи рублей.и есть сайт на тематику кино http://kinoberloga.ru/ на нем пока что не много фильмов все описание уникальные.На сайте нету оптимизации не какой.Сайт уже в индексе гугла майла и яндекса пока что посищаемость 4-5 человек в сутки.кто что может сделать за эти деньги?