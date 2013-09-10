Продвижение, англоязычный проект

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок189 просмотров
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Дорого времени суток

англоязычный проект строительной социальной сети

регион великобритания

нужен полний компекс работ

проект на стадии тестирования в онлайн выйдет 1 Oct 2013

работать будете в команде с программистом и контент-менеджером.

оплата по факту выполнения работ или ежемесячная, на выбор исполнителя

заранее извиняюсь за мой русский, уже лет 5 на нем не писал.

Cпасибо Николай

10 лет назад
nsenkevich
Николай 
37 летВеликобритания
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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