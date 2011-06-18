Продвижение бренда на тематических форумах

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грузоперевозки, транспортная логистика, транспортные услуги, доставка груза, службы доставки, транспортная компания...

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Вопрос. Подскажите, кто сможет доставить груз недорого по "из такого то города" "в такой то город?

Ответ. "А, скок везти нужно? Если много, то есть одна компания в Кирове которая может недорого отвезти в/из СНГ, Европа, фурами возят каждый день. Вяттранспорт называется, кстати они принимают заказы круглосуточно по номеру 8-800-10000-45 и звонок исходящий по РФ бесплатный со всех мобильных и стационарных телефонов. Я например сразу этот номер в мобильник внес. Они мне два раза картошку и зГолландии в Киров возили, оперативно работают, лучше заявку им с вечера подавать после 17:00 тк и них там call-центр после пяти подключается, а утром всем менеджерам рассылка по заявке идет эффективней получается. Сайт у них есть http://www.freelogistic.ru"

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