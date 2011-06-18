Продвижение бренда на тематических форумах

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки150 просмотров
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Продвижения бренда на тематических форумах. Темы форумов:

грузоперевозки, транспортная логистика, транспортные услуги, доставка груза, службы доставки, транспортная компания...

Наш пример общения на форуме.

Вопрос. Подскажите, кто сможет доставить груз недорого по "из такого то города" "в такой то город?

Ответ. "А, скок везти нужно? Если много, то есть одна компания в Кирове которая может недорого отвезти в/из СНГ, Европа, фурами возят каждый день. Вяттранспорт называется, кстати они принимают заказы круглосуточно по номеру 8-800-10000-45 и звонок исходящий по РФ бесплатный со всех мобильных и стационарных телефонов. Я например сразу этот номер в мобильник внес. Они мне два раза картошку и зГолландии в Киров возили, оперативно работают, лучше заявку им с вечера подавать после 17:00 тк и них там call-центр после пяти подключается, а утром всем менеджерам рассылка по заявке идет эффективней получается. Сайт у них есть http://www.freelogistic.ru"

Оплата за каждый ответ на тематическом форуме.

Сотрудничество на постоянной основе, желательно трудолюбивая, кропотливая девушка.

12 лет назад
rblinov
Роман 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-2)
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