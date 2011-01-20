Продвижение facebook app

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок102 просмотра

Необходимо продвинуть facebook app для англоязычной аудитории.

Критерий результативности - кол-во лайков конечтных пользователей.

Продвижение в USA и ЗАпадной Европе.

Все остальные регионы не интересуют.

В приват просьба описывать что именно Вы предлагаете и за какие деньги.

14 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров