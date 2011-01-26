Продвижение групп в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок105 просмотров

Нужно продвинуть группы вконтакте, в одноклассниках, в фейсбук и эккаунт в твиттер.

Продвижение только на определенную аудиторию (Киев).

Жду Ваши предложения.

14 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров