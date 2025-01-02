Продвижение группы сайтов по мониторингу цен

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки22 просмотра

MarketParser.ru Pricing.su + региональные сайты.
Требуется аудит, составление/корректировка семантического ядра, внутренняя оптимизация, работы по продвижению.

В заявке просьба указать стоимость и сроки по этапам
1. аудит + ядро
2. внутренняя оптимизация
3. продвижение (в месяц)

+ предполагаемые методы продвижения

Анализ ключевых словОптимизация контентаПродвижение сайтов
4 месяца назад
SmartDesign
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