Вакансія для Middle SEO-фахівця, який допоможе з веденням поточних проектів та запуском нових. Необхідний досвід просування сайтів під Бурж. Важливо володіння англійською мовою на рівні Intermediate та бажання розвивати проекти. Обов'язки включають аналіз конкурентів, семантику, структуру та контроль виконання завдань.
Продвижение группы сайтов по мониторингу цен
MarketParser.ru Pricing.su + региональные сайты.
Требуется аудит, составление/корректировка семантического ядра, внутренняя оптимизация, работы по продвижению.
В заявке просьба указать стоимость и сроки по этапам
1. аудит + ядро
2. внутренняя оптимизация
3. продвижение (в месяц)
+ предполагаемые методы продвижения
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