Продвижение группы ВКонтакте, вывод в ТОП поиска

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен знающий человек, который выведет группу вконтакте в топ поиска, бюджет 15 000 рублей, если выйдет меньше, то буду только рад. Без предоплат пожалуйста, имеется горький опыт.

12 лет назад
ReGreZ
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад