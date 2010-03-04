Необходимо поднять тИЦ сайта развлекательной тематики. Афоризмы. Адрес www.smart-page.ru. Без спешки, планомерно за март (до следующего апдейта Яндекса) поднять тИЦ до 30-50 (тридцати-пятидесяти), как минимум. Оплата по факту. Цены ВАШИ: 0,5, 1, 2, ...
Продвижение и обновление старого крупного сайта
СЕО:
Нужен человек или команда, которая бы занялась возрождением заброшенного, но крупного портала для женщин.
Проект старый, имеет высокие показатели, но совсем низкая посещаемости.
Что собственно нужно от специалиста... в общем и целом поднять посещаемость хотя бы до 10к в сутки с поисковиков.
Как и что будет для этого делаться хотелось бы развернуто услышать от Вас.
Оставляйте заявки, я скину урл Вам в личку, если заняться данным проектом для Вас будет интересно, то в ответном сообщении хотелось бы увидеть короткий анализ состояния и перспектив сайта, а так же методы и примерный анализ стоимости продвижения в месяц.
Редизайн и обновление:
Возможно сотрудничество со студией, которая бы по мимо сео продвижения, так же бы помогла качественно внешне обновить проект без вреда для его показателей ( сменить старенький дизайн, убогую цсм, улучшить функциональность и сделать проект более интересным )
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