Продвижение и обновление старого крупного сайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт30 заявок540 просмотров

СЕО:

Нужен человек или команда, которая бы занялась возрождением заброшенного, но крупного портала для женщин.

Проект старый, имеет высокие показатели, но совсем низкая посещаемости.

Что собственно нужно от специалиста... в общем и целом поднять посещаемость хотя бы до 10к в сутки с поисковиков.

Как и что будет для этого делаться хотелось бы развернуто услышать от Вас.

Оставляйте заявки, я скину урл Вам в личку, если заняться данным проектом для Вас будет интересно, то в ответном сообщении хотелось бы увидеть короткий анализ состояния и перспектив сайта, а так же методы и примерный анализ стоимости продвижения в месяц.

Редизайн и обновление:

Возможно сотрудничество со студией, которая бы по мимо сео продвижения, так же бы помогла качественно внешне обновить проект без вреда для его показателей ( сменить старенький дизайн, убогую цсм, улучшить функциональность и сделать проект более интересным )

15 лет назад
Mellkiy
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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