Продвижение и обновление старого крупного сайта

СЕО:

Нужен человек или команда, которая бы занялась возрождением заброшенного, но крупного портала для женщин.

Проект старый, имеет высокие показатели, но совсем низкая посещаемости.

Что собственно нужно от специалиста... в общем и целом поднять посещаемость хотя бы до 10к в сутки с поисковиков.

Как и что будет для этого делаться хотелось бы развернуто услышать от Вас.

Оставляйте заявки, я скину урл Вам в личку, если заняться данным проектом для Вас будет интересно, то в ответном сообщении хотелось бы увидеть короткий анализ состояния и перспектив сайта, а так же методы и примерный анализ стоимости продвижения в месяц.

Редизайн и обновление:

Возможно сотрудничество со студией, которая бы по мимо сео продвижения, так же бы помогла качественно внешне обновить проект без вреда для его показателей ( сменить старенький дизайн, убогую цсм, улучшить функциональность и сделать проект более интересным )