Продвижение и оптимизация сайта в поисковых сис-х

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт33 заявки337 просмотров

1. Вести внутреннюю оптимизацию сайта (оптимизация кода, текстов, перелинковки, расширению

сайту, адаптация под новые алгоритмы, работа с файлами robots.ТХТ и sitemap и другие

моменты для вывода сайта в топ)

2. Вести внешнюю оптимизацию (регистрация в различных каталогах, закупка качественных ссылок,

прогон по профилям, прогон по форумам, статейное размещение, блоговое размещение и другие методы по наращиванию ссылочного веса сайтом)

3. Предоставление статистики за каждые 2 недели

4. Работа по непосредственному ведению аккакунтов – закупка ссылок, управление аккакунтом.

11 лет назад
mos24
55 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$280
31 день

Заявки фрилансеров

4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад