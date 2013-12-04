Есть новый магазин спортивной одежды на Opencart. Нужно - анализ, оптимизация и продвижение. От вас - поэтапный план действий с расценками по каждому.
Продвижение и оптимизация сайта в поисковых сис-х
1. Вести внутреннюю оптимизацию сайта (оптимизация кода, текстов, перелинковки, расширению
сайту, адаптация под новые алгоритмы, работа с файлами robots.ТХТ и sitemap и другие
моменты для вывода сайта в топ)
2. Вести внешнюю оптимизацию (регистрация в различных каталогах, закупка качественных ссылок,
прогон по профилям, прогон по форумам, статейное размещение, блоговое размещение и другие методы по наращиванию ссылочного веса сайтом)
3. Предоставление статистики за каждые 2 недели
4. Работа по непосредственному ведению аккакунтов – закупка ссылок, управление аккакунтом.
Выбранный исполнитель
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