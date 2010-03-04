Продвижение интернет-магазина

Требуются грамотные специалиты для продвижения интернет-магазина по многим запросам (Регион - Украина). Предпочтение людям с опытом работы и приемлемой цене.

Сразу хочу предупредить что не стоит предлагать мне пакет "базовый" и т.п. услуги, которые включают в себя регистрацию в поисковых системах, создание сайтмапа, прогона по каталогам и установки счетчика посещений на сайт.

Такой "пакет" сделает любой школьник за 15-20 минут.

Сам немного разбираюсь в СЕО и веду работы по улучшению сайта.

Поэтому убедительная просьба писать лицам, которые готовы серьёзно взяться за проект и вывести в ТОП-10 Юкрэйн. Оплата будет оговариваться отдельно.

ICQ: 329000667

Skype: for-club

адрес сайта: 4club.com.ua