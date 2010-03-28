Продвижение интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок167 просмотров

Необходимо продвинуть интернет магазин секс-шоп

продвинуть - это оптимизировать под поисковик и продвигать по трём ключевым словам а именно:

секс-шоп, сексшоп, sex-shop.

Гео ориентация - Украина

Интересует расценка и сроки по двум способам:

1) вывод в топ10 только арендой ссылок (сроки и цена в месяц)

2) вывод в топ10 постоянными ссылками и статьями которые не изчезнут (срок и цена за выполнение поставленной задачи)

Преимущество отдаётся исполнителям с Киева для личной встречи и обсуждения всех вопросов. Но также будут рассмотрены предложения от исполнителей с других городов. Опыт подобного продвижения приветствуется.

При нормальных расценках сотрудничество может перерасти в дальнейшем в вывод в топ 3. Но первоочередная задача топ10 как можно быстрее.

15 лет назад
Vasiliy86
Антон 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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