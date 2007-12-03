Продвижение интернет-магазина "ATLANTIC-MUSIC.COM по продаже музыки" в поисковых системах. Некоторые поисковые запросы - mp3, rap, hip-hop, rnb, music и т.д. Бюджет раскрутки - не более 500 у.е. Гарантии и рекомендации обязательно. В дальнейшем бюджет и кол-во слов будет увеличиваться. По результатам работы возможно заключение договора на долгосрочное сотрудничество. Хотелось бы расчитывать на ТОП10 в поисковых системах. Принимаются различные предложения (но строго БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ... предоплата далее, по результатам, будет), все рассмотрим обязательно.