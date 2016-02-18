Продвижение интернет магазина

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Работа по заранее согласованному плану ( этапы 1-3) . Срок исполнения 3 месяца. Оплата 60 тыс. руб.

9 лет назад
Alexey980
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
9 лет назад
$750
91 день

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
9 лет назад