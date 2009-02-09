Продвижение интернет-магазина

Необходимо продвинуть интернет-магазин:

www.pride-s.ru

Интересует реальный результат, звонки, заказы, посещаемость.. именно тех кто в этом заинтересован, а не всех подряд. Тоесть потенциальных клиентов.

Это необходимо сделать максимально быстро, так как срочно необходим рост продаж

Основные направления, (розничная продаже - можно (но не желательно, в основном интернет - магазин заниматься оптовыми продажами, но это увы не крупная организация которая работает на огромные заказы... (ибо в этом будет достаточно конкурентов)

Прошу оставлять заявки в виде:

Цену (обязательно)

Срок (обязательно)

Методы продвижения (с пояснением, что, где, за что и т.д. и почему считаете это лучшим вариантом(тами)