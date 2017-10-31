Продвижение интернет магазина через СЕО, контекстную рекламу, соц сети

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок185 просмотров

 Тематика: Интернет магазин радиоуправляемых моделей и игрушек.Требуется услуга по продвижению интернет магазина с оплатой за результат.

Продвижение интересует через СЕО, контекстную рекламу, соц сети и др.

Оплата оговаривается индивидуально.

Готовы работать как с частными лицами так и с компаниями.

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте на каком источнике трафика специализируетесь, сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Жду Ваших предложений!

8 лет назад
obraz575
Илья 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение видео-ролика

    Необходимо максимально продвинуть во всех возможных сервисах и соц.сетях видео посвященное долгострою (жилищный комплекс);  Предложите свои услуги с ценами/сроками.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Seo-настройки сниппетов (title и description)

    $20

    Здравствуйте. Сайт комплексно под фильтром баден-баден. Текста и seo-настройки на сайте отредактировали. Вопрос по seo-настройкам сниппетов (title и description) необходимо проверить их на правильность заполнения (учитывая рекомендации поисковых систем Яндекс, Гугл) если они переспамлены или неправильно написаны, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • SEO продвижение автомобильному порталу

    $2500

    Региональному автомобильному порталу требуется SEO продвижение.  Домен портала скину в переписке.  Немного о домене и сайте:  Домен существует с 2007 года.  Текущая посещаемость на текущий момент ~ 5 тыс уников в ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощь в переносе сайта на другой домен с сохранением СЕО позиций

    Есть сайт, который находится в ТОП1 по основным запросам, поэтому необходимо перенести его на новый домен по всем правилам феншуя.  Редиректы, роботс итд. Внешние ссылки перебивать не нужно.  Скорее всего нужна именно ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Снять минусинск с сайта

    По Я.Вебмастеру сейчас 3100 беклинков и 1000+ сссылающихся доменов, было в апреле 14к беклинков и 1400 доменов, много что уже сняли: http://clip2net.com/s/3P1jso8  В идеале - ваще все вычистить надо, ну или хотя бы процентов 40. ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Семантика и ТЗ на текст

    $13

    Для работы понадобится: Дополнение для Вордстата (например, YandexWordstat Assistant)Парсер поисковых подсказок Яндекс и Google (например, кейколлектор или его бесплатные аналоги);Кластеризатор семантики, который может обработать сразу до 1000 запросов (например, keyassort) - с кластеризацией могу помочь;Аккаунт ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO продвижение

    На стандартные спам рассылки не отвечаю. Требуется seo специалист для совместной работы (оплачиваемой) плачу только за результат, к примеру добились 10 уников в сутки с поиска 1000р, 20 еще 1000р и ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад