Продвижение интернет-магазина "с нуля"

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт28 заявок382 просмотра
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Продвижение интернет-магазина компьютерной техники kibet-shop.ru в поисковых системах. Некоторые поисковые запросы - оперативная память, память, карты памяти и т.д.

По результатам работы возможно заключение договора на долгосрочное сотрудничество.

Хотелось бы расчитывать хотябы на ТОП20 или ТОП10 в поисковых системах.

Принимаются различные предложения, все рассмотрим обязательно.

Всем заранее спасибо!

16 лет назад
ibles
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад