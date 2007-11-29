Продвижение интернет-магазина "с нуля"

Требуются сотрудники для удаленной работы по ТЕМАТИЧЕСКОМУ обмену ссылками. Оплата по результату: за ссылку с PR=0 - $1, за ссылку с PR>0 - $3. Приветствуются ссылки одностороннего обмена (будут цениться выше). За хорошие результаты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Продвижение интернет-магазина компьютерной техники kibet-shop.ru в поисковых системах. Некоторые поисковые запросы - оперативная память, память, карты памяти и т.д.
По результатам работы возможно заключение договора на долгосрочное сотрудничество.
Хотелось бы расчитывать хотябы на ТОП20 или ТОП10 в поисковых системах.
Принимаются различные предложения, все рассмотрим обязательно.
Всем заранее спасибо!
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