Продвижение компании (услуги и товары)

Нужно грамотно вести контекстную рекламу интернет-магазина в adwords и директ. Тематика - спорт. товары, детские товары. Требования: опыт в этой сфере, понимание рынка, умение понять товар и составить объявление. Также кампании нужно будет вести или в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем Фрилансера на постоянную работу.
Задачи.
1) Привлечение клиентов. Сфера Импорт Экспорт с Азиатским рынком. Оптовая Торговля.
2) Составление и продвижение коммерческих предложений.
3) Реклама. Форумы, Соц.сети, объявления. Творческий подход поиска решений.
4) Первичная фильтрация клиентов.
5) Работа на Результат.
Требование.
Отвественность, Скорость, Быть всегда на связи.
Больше желание работать. :-)
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