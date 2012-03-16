Продвижение компании (услуги и товары)

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок253 просмотра
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Ищем Фрилансера на постоянную работу.

Задачи.

1) Привлечение клиентов. Сфера Импорт Экспорт с Азиатским рынком. Оптовая Торговля.

2) Составление и продвижение коммерческих предложений.

3) Реклама. Форумы, Соц.сети, объявления. Творческий подход поиска решений.

4) Первичная фильтрация клиентов.

5) Работа на Результат.

Требование.

Отвественность, Скорость, Быть всегда на связи.

Больше желание работать. :-)

12 лет назад
Skyline595
Рушан 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад