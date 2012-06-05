Продвижение магазина (купальники, нижнее белье)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок218 просмотров

Необходимо продвижение сайта по 20 поисковым запросам в ТОП-10 Яндекса. Сейчас продвижение идет, но не устраивает результат. Исполнитель готов передать все нароботки. Оплата ТОЛЬКО по факту попадания в ТОП-10.

Тематика сайта - купальники, нижнее женское и мужское белье, чулки и колготки.

13 лет назад
nivb
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров