Продвижение мебельного сайта

Нужно вывести сайт http://watchsite.ru/ в топ яндекса по запросу копии часов. Хорошо бы в топ 3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение и позиционирование мебельного интернет магазина в Yandex Top 10.
Ваши предложения, гарантии, ставки ...
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