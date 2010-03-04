Продвижение нескольких десятков сайтов

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Закрыт4 заявки183 просмотра

Я представляю команду разработчиков QPLBoard (sale.qpl.ru). У нас есть много клиентов, которым требуется продвижение сайта. Ищем человека, который сможет обязать себя долгосрочным сотрудничеством с нами и предложит пакет услуг, который мы в свою очередь будем предлагать нашим настоящим и будущим покупателям. С учетом постоянно увеличивающейся клиентской базы, для вас это хороший постоянный источник клиентов. Как посредники мы планируем брать небольшой % или оговоренную фиксированную сумму, в зависимости от механизма работы с вами.

Пожалуйста, присылайте свои предложения на manager собака qpl.su с темой "Сотрудничество: SEO".

Что мы от вас ожидаем:

1. Кратко о себе: кто вы, чем занимаетесь и сколько. Почему вы лучший SEO.

2. Ваша стандартная схема работы с заказчиком

3. Одно или несколько предложений по продвижению сайта – доски объявлений с указанием цены, сроков и формы отчетности

Предложение актуально до 1 апреля.

Спасибо.

15 лет назад
gregzem
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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