Нужно усовершенствование сайта glt-ltd.com. Мы разработали его... но пока толку очень мало от него. Если есть предложение по модернизации, готовы выслушать. Укажите какую модернизацию ва считаете что нужно сделать и стоимость ее реализации. Ждем ...
Продвижение онлайн кинотеатра
Хочу заказать продвижение онлайн кинотеатра! Сайт novycinema.ru посещаемость на данный момент вы можете увидеть на счетчике внизу сайта.
Хочу, повысить посещаемость до 10+к в сутки. Конкретных запросов нет.
Опыт в данной теме обязателен!!!
Пишите ваши цены и методы.
(Чем развернутей я получу от вас информацию, что вы думаете о сайте, сроке и цене тем больше у вас шансов)
Заявки фрилансеров
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