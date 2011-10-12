Продвижение онлайн кинотеатра

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок149 просмотров

Хочу заказать продвижение онлайн кинотеатра! Сайт novycinema.ru посещаемость на данный момент вы можете увидеть на счетчике внизу сайта.

Хочу, повысить посещаемость до 10+к в сутки. Конкретных запросов нет.

Опыт в данной теме обязателен!!!

Пишите ваши цены и методы.

(Чем развернутей я получу от вас информацию, что вы думаете о сайте, сроке и цене тем больше у вас шансов)

14 лет назад
dansing
Данил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров