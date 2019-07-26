Нужно проанализировать веб-сайт по Alexa.com. Задание для того, у кого есть платный аккаунт в Alexa.com
Продвижение рекламного ролика
РОЛИК 30 СЕКУНД. НУЖНО ДАТЬ ПРАВИЛЬНО РЕКЛАМУ С ДОБАВЛЕНИЕМ (ЛИД-МАГНИТ). НУЖНА ВЫСОКАЯ КОНВЕРСИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ, НА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЮ. Обучение
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