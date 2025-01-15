Продвижение сайта

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Закрыт12 заявок44 просмотра

Добрый день!

Ищу специалиста для точечного продвижения категорий интернет-магазина https://atest.com.ua/.

Необходимо вывести определенные категории сайта в топ Google. Пример категории для оптимизации: https://atest.com.ua/catalog/alkotestery/.

Оптимальным будет вариант, если Вы предоставите портфолио и короткий конкретный план (без общих фраз) действий по странице.

Укажите, пожалуйста, стоимость услуг и примерные сроки продвижения.

GoogleSEOОптимизация сайтовПродвижение сайтов
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