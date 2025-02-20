CleverFiles шукає SEO-фахівця рівня Middle+ для просування продуктового сайту. Необхідний досвід від 2 років, знання англійської не нижче Upper-Intermediate та вміння працювати з Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs/Semrush. Обов'язки: аналіз ринку, стратегія, оновлення контенту, лінк-білдінг, технічний аудит. Пропонуємо віддалену роботу та гнучкий графік.