Продвижение сайта

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Открыт9 заявок28 просмотров

Ищу специалиста который поможет в продвижении сайта на wordpress.

Нужно:

  • переписать title и h1

  • сократить количество тегов h2 (заменить часть на h3)

  • написать keywords - их сейчас на сайте нет, но уже подобраны.

  • итд.

Объем работы и стоимость обсуждается лично. Сайт отправлю в ЛС.

SEOОптимизация сайтовПродвижение сайтов
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Данил
 
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