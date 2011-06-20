В данный момент в доработке находится сайт компании, занимающейся нефтепродуктами (Тюмень).

Необходимо продвижение сайта (ключевые слова, контекст, спец. площадки и т.д. - рассмотрим варианты).

Сотрудничество будет выглядеть следующим образом:

1. Сейчас необходимо предложить свою оценку работ по продвижению;

2. Если заказчика сайта устраивают условия — мы сотрудничаем с Вами; (Укажите размер Аванса, если необходим для начала работ)

3. После публикации сайта Вы заканчиваете все работы по продвижению.(Оплата по результатам)

В заявке просим указывать:

1. Стоимость работ;

2. Размер аванса;

3. Ссылку на Резюме.