Продвижение сайта

Создаю сайт по продаже пластиковых труб большого диаметра.

Необходимо его продвижение и дальнейшая поддержка. Сайт должен быть в топе 1-3 по этим запросам:

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2. Одна из страниц сайта

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Сайт абсолютно новый (сейчас создается и регистрируется, движок - вордпресс).

Укажите цену за первые два месяца работы с учетом затрат на ссылки. Насколько я понимаю в это время нужно много чего сделать (корректировка материалов сайта с учетом SEO, регистрация в каталогах и так далее). Дальнейшую помесячную оплату укажите в тексте Вашего предложения.

С победителем буду работать до 01 декабря, если все пойдет хорошо сотрудничество продолжится.