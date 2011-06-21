Продвижение сайта

Поднять тиц до 30-50, регистрацией в каталогах соцзакладках и т.д., только белые методы!!!! Безопасная сделка. Жду сроки и цены. сайт: v-prikol.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создаю сайт по продаже пластиковых труб большого диаметра.
Необходимо его продвижение и дальнейшая поддержка. Сайт должен быть в топе 1-3 по этим запросам:
1. Главная страница сайта
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2. Одна из страниц сайта
иммид
ооо иммид
иммид вологда
Сайт абсолютно новый (сейчас создается и регистрируется, движок - вордпресс).
Укажите цену за первые два месяца работы с учетом затрат на ссылки. Насколько я понимаю в это время нужно много чего сделать (корректировка материалов сайта с учетом SEO, регистрация в каталогах и так далее). Дальнейшую помесячную оплату укажите в тексте Вашего предложения.
С победителем буду работать до 01 декабря, если все пойдет хорошо сотрудничество продолжится.
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