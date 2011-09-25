Продвижение сайта

Требуется вывести в топ 10, сайт узкой тематики для России и СНГ, "Услуги трансфера и экскурсии в Барселоне" по ключевым словам конкурентов не так много,так как услуги предоставляются за пределами РФ и СНГ.сайт очень простой(wordpress)адрес ...