Продвижение сайта

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Закрыт8 заявок178 просмотров

Есть сайт http://freescale-club.ru/

Сайт узкоспециализированный, посвящённый процессорам/микроконтроллерам фирмы freescale.

Требуется провести его рекламную компанию.

Принимаются предложения как провести рекламную компанию, сколько вы за это хотите, и какой ожидается результат...

14 лет назад
pr0f1
Юрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров