Продвижение сайта

нужно поднять позиции сайтов в яндексе, гугле и рамблере www.safetycenter.ru - тиц 450 www.allrite.ru - тиц 450 www.ahetasvadba.ru цена договорная(бюджен не особо большой) мыло - [email protected] жду предложений!
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привет, интересует сео, скока будет стоить попадание в топ10 яндекса по ключевым фразам "Грузовые автомобили из Германии", "Строительная техника из Германии"?
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