Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки132 просмотра

Всем привет

Итак,суть проекта продвинуть сайт,НО т.к. уже ушло пол года и много денег,а результата не получили совершенно никакого+судебные тяжбы забрали не мало времени,по-этому:

Условия следующие - кандидаты ТОЛЬКО Украина,ТОЛЬКО подписание договора,оплата СТРОГО поле первых результатов. Тематика дженерики. Регион продвижения Москва+область.Бюджет в месяц ~5-10т.р.

Кого заинтересует - оставляйте контакты

Спасибо

13 лет назад
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров