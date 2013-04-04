Необходимо увеличить ТИЦ. Пишите цену, тип оплаты, и максимальный ТИЦ, который достигали для сайтов.
Продвижение сайта
Ищем подрядчика, который возьмется осуществлять продвижение сайта по согласованным группам ключевых запросов в основных поисковиках.
В расчете на долгосрочное сотрудничество, пожалуйста, предлагайте ваши схемы работы, при которых гарантируется максимальный результат.
С нашей стороны техническая поддержка сайта, со стороны исполнителя все остальные действия, обеспечивающие появление ссылки на сайт в топе результатов выдачи поисковиков.
Жду конкретные предложения. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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