Ищем подрядчика, который возьмется осуществлять продвижение сайта по согласованным группам ключевых запросов в основных поисковиках.

В расчете на долгосрочное сотрудничество, пожалуйста, предлагайте ваши схемы работы, при которых гарантируется максимальный результат.

С нашей стороны техническая поддержка сайта, со стороны исполнителя все остальные действия, обеспечивающие появление ссылки на сайт в топе результатов выдачи поисковиков.

Жду конкретные предложения. Спасибо.