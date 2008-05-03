Продвижение сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки354 просмотра

Требуется продвижение сайта по системе платного размещения уникальных ссылок на главных страницах сайтов. Домены ресурсов, на которых будут размещены ссылки, долны быть только 2 уровня. Пакет ссылок не менее 50 шт, по цене __ рублей за ссылку. Оплата сдельная без предоплаты через weblancer.net (безопасная сделка) в 2 этапа: 1) Установка + адреса = 50%, 2) Проверка адресов в течение 1 месяца = 50%. Ссылки должны находиться на ресурса не менее 1 месяца. Продление размещения - оплата 100% через месяц. Обратных ссылок с рекламируемого ресурса не будет. Рекламируемый ресурс: http://ryletka.ru

17 лет назад
burdinng
57 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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