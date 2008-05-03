Требуется человек для поднятия ТИЦ и PR Ваши предложения через isq 438-236-052
Продвижение сайта
Требуется продвижение сайта по системе платного размещения уникальных ссылок на главных страницах сайтов. Домены ресурсов, на которых будут размещены ссылки, долны быть только 2 уровня. Пакет ссылок не менее 50 шт, по цене __ рублей за ссылку. Оплата сдельная без предоплаты через weblancer.net (безопасная сделка) в 2 этапа: 1) Установка + адреса = 50%, 2) Проверка адресов в течение 1 месяца = 50%. Ссылки должны находиться на ресурса не менее 1 месяца. Продление размещения - оплата 100% через месяц. Обратных ссылок с рекламируемого ресурса не будет. Рекламируемый ресурс: http://ryletka.ru
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