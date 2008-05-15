Продвижение сайта

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Закрыт20 заявок316 просмотров

Необходимо обеспечение постоянного продвижения сайта на Yandex.ru.

Сайт должен находиться на первой странице, как можно выше.

Ключевые слова: задвижки, затворы, насосы, насосные станции, хавле, арматура, обратные клапаны, фланцы.

Сайт уже продвигался, по нескольким словам еще на первой странице, но постепенно опускается.

Пишите Ваши предложения.

17 лет назад
Ledinskiy
Андрей 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров