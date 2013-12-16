Продвижение сайта

Имеем новый сайт по продаже земельных участков (Москва, область) на старом домене.

Нужно увеличить количество продаж с сайта.

Поток покупателей должен быть не разовый, а более-менее стабильный.

В первые месяцы готовы выделять на продвижение от 3х до 10ти тыс. руб. в месяц. Дальше -- скорректируем ежемесячную сумму платежа в зависимости от результатов.

Напишите, что вы можете предложить за минимальный бюджет (3тыс) и максимальный (10тыс).