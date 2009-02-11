Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок199 просмотров
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Интересуют вопросы:

Нужен ли вам будет доступ по ftp для внутренней оптимизации (и можно ли без него)?

Интересут продвижение покупками ссылок. Какие средние цены ссылок и параметр сайтов (нужен прирост пр 4-5, тиц 200)

И ваши цены за работу.

Просьба писать только сюда, кто напишет в пм или аську - сразу отклоню :)

Предложения скрыты.

15 лет назад
imedvedev
Иван 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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