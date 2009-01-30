Продвижение сайта - интернет-магазина

Продвижение двух сайтов, один детские товары - http://kindrik.ru, другой магазин модной одежды http://tutmodno.ru. Есть человек с определенной ценой. Хотелось бы узнать ваши цени и предложения, сравню, если будет интереснее - будем работать. Нереальные сроки предлагать не надо, не первый день работаю. Вопросы и предложения в личку.