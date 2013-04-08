Необходим анализ нашего сайта и сайта главных конкурентов (конкретный сайт). Объяснить, рассказать где наши недочеты, наши плюсы и минусы. Объяснить в чем причина успеха конкурентов
Продвижение сайта на SEO-форумах
Сервис бесплатной проверки позиций сайта http://sitexpert.org/ ищет активных и авторитетных форум-деятелей для пиара сайта на сео форумах и других связанных с этой тематикой. Необходимо будет провести работу по распространению информации о проекте+поддержание хорошего имиджа компании.
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