Продвижение сайта по Англии

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок213 просмотров

Нужен подрядчик для продвижения сайта по тематике Payday Loans in UK. Есть сформированное семантическое ядро и сформированные страницы для продвижения. От кандидатов жду предварительный план продвижения, каким образом оно будет происходить, в какие сроки ждать вывода, прогнозируемый прирост трафика и детальный просчет на что будет тратиться бюджет.

Просьба обращаться только ответственным и способным на достижение результата оптимизаторам!

11 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров