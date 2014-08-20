Продвижение сайта по Англии

Нужен подрядчик для продвижения сайта по тематике Payday Loans in UK. Есть сформированное семантическое ядро и сформированные страницы для продвижения. От кандидатов жду предварительный план продвижения, каким образом оно будет происходить, в какие сроки ждать вывода, прогнозируемый прирост трафика и детальный просчет на что будет тратиться бюджет.

Просьба обращаться только ответственным и способным на достижение результата оптимизаторам!