Продвижение сайта по продаже купонов.

Всем Добрый день.

Адрес сайта 24bonus.ru. Сайт по продаже купонов. Сайт новый.

Нас интересует увеличение числа посетителей, то есть от вас нужен специалист по продвижению и оптимизации.При успешной работе возможно долговременное сотрудничество.

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Оплата (WMR). Только белые методы.Предпочтение отдается статьям и вечным ссылкам.

От Вас предложение, примерный мес. бюджет на продвижение и стоимость Вашей работы и какой примерно будет результат+отчетность..

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