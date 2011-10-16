Нужна помощь, чтобы разобраться в Яндекс каталоге. Не понятно как и что приняли в каталог...
Продвижение сайта по продаже купонов.
Всем Добрый день.
Адрес сайта 24bonus.ru. Сайт по продаже купонов. Сайт новый.
Нас интересует увеличение числа посетителей, то есть от вас нужен специалист по продвижению и оптимизации.При успешной работе возможно долговременное сотрудничество.
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поисковые запросы обсудим с исполнителем, можно что то убрать или добавить
Оплата (WMR). Только белые методы.Предпочтение отдается статьям и вечным ссылкам.
От Вас предложение, примерный мес. бюджет на продвижение и стоимость Вашей работы и какой примерно будет результат+отчетность..
Регион продвижения Россия
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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