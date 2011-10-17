Продвижение сайта с обучением

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок217 просмотров

Необходимо раскрутить сайт http://www.zebra-printer-etiketok.com.ua/ , но главная особенность: обязательно нужно будет делать это совместно с нашим сотрудником. Т.е. мы должны полностью понять процесс, что нужно сделать для раскрутки, чтобы последующие сайты мы продвигали и поддерживали самостоятельно. Просто продвижение не интересно.

14 лет назад
iterator
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров