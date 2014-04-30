Продвижение сайта technoparklta.ru

Добрый день!

В начале апреля мы перенесли наш сайт www.technoparklta.ru на платформу 1c битрикс

Соответственно все ссылки поменялись и мы на настоящий момент здорово «просели» по всем позициям. Посещаемость сайта уменьшилась более чем в два раза. На данный момент нам необходимо вывезти в топ наиболее приоритетные позиции.

Пока что условно обозначаю направлении некоторые «ключи»:

Блок 1: Лесопильные линии, Linck

Блок 2:

Ручной электроинструмент Virutex. Этот раздел представлен интернет-магазином. К сожалению, у нас пока не все там настроено. Наиболее популярные ключевые запросы:

-фрезер для врезки петель и замков

-подрезатели кромки

-ручной фрезер

-кромочный фрезер

Блок 3. Деревообрабатывающие станки б/у. Здесь наибольший интерес представляют

-четырехсторонние станки weinig

Блок 4. Деревообрабатывающие станки.

-многопильные станки, Paul

- бревнопильные станки, kara master

, а также такие отдельные запросы как:

-технические жидкости ACMOS

-дисковая пила по дереву (этот раздел скоро заполню)

-аспирационные системы

Также важно знать за какой период исполнитель сможет вывести большинство запросов в топ10 яндекса с учетом стоимости проекта (указано в месяц)

Во вложении прилагаю график аналитикса