Продвижение сайта ТИЦ 10

Надо сделать для сайта http://www.turboone.ru/

ТИЦ10 + топ 10 по России на поиске, по фразам:

турбокомпрессоры

Ремонт турбокомпрессоров

Цены сроки?

Также пишите в личку как именно планируете продвигать, нужна нормальная база каталогов, если будут претензии по коду поправлю не проблема.

авто-регистрации, не вариант

если сработаемся будут другие проекты по продвижению

жду предложений