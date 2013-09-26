Нужно провести сео анализ интернет магазина - www.itmash.ru проблема в том, что из 19 673 загруженных яндексом страниц, проиндексировано только 699. нужно установить причины и наметить конкретный РЕАЛИСТИЧНЫЙ план изменения контента. также сайт не берут в Я.Каталог. озвученные причины: "На ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайту более одного года.
Необходимо продвижение сайта в Google.ru и Yandex.ru
Ключи
1. Ведущий Москва
2. Ведущий на праздник Москва
3. Ведущий на корпоратив Москва
4. Ведущий на свадьбу Москва
5. Ведущий на день рождения Москва
6. Организация праздника Москва
7. Организация торжеств Москва
8. Свадебный ведущий Москва
9. Профессиональный конферансье Москва
10. Конферансье Москва
11. Организация корпоративных вечеринок Москва
12. Организация концерта Москва
13. Организация свадьбы Москва
14. Организатор свадеб Москва
15. Заказать ведущего на свадьбу Москва
16. Заказать ведущего на праздник Москва
17. Известный ведущий Москва
Укажите пожалуйста по каждому запросу стоимость или же за все в сумме. Но желательно по каждому запросу.
Также очень важны сроки продвижения.
Интересует также контекстная реклама AdWords;Яндекс.Директ то есть чтоб понимать какой бюджет.
В идеале это будет так: одновременно контекстня реклама и само продвижение, но мне важно понимать бюджет и сроки.
спасибо.
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