Сайту более одного года.

Необходимо продвижение сайта в Google.ru и Yandex.ru

Ключи

1. Ведущий Москва

2. Ведущий на праздник Москва

3. Ведущий на корпоратив Москва

4. Ведущий на свадьбу Москва

5. Ведущий на день рождения Москва

6. Организация праздника Москва

7. Организация торжеств Москва

8. Свадебный ведущий Москва

9. Профессиональный конферансье Москва

10. Конферансье Москва

11. Организация корпоративных вечеринок Москва

12. Организация концерта Москва

13. Организация свадьбы Москва

14. Организатор свадеб Москва

15. Заказать ведущего на свадьбу Москва

16. Заказать ведущего на праздник Москва

17. Известный ведущий Москва

Укажите пожалуйста по каждому запросу стоимость или же за все в сумме. Но желательно по каждому запросу.

Также очень важны сроки продвижения.

Интересует также контекстная реклама AdWords;Яндекс.Директ то есть чтоб понимать какой бюджет.

В идеале это будет так: одновременно контекстня реклама и само продвижение, но мне важно понимать бюджет и сроки.

спасибо.