Продвижение сайта в поиске

Фирма по недвижимости создает специальный сайт для русскоговорящей аудитории постсоветского пространства, интересующейся недвижимостью в Латвии (а также благами, предоставляемыми ее владением, как то - видом на жительство и пр.). В отличие от старого сайта, который ...
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Интересует продвижение сайта artekorus.ru (сайт недавно сделан, вынесен с пульса цен).
тематика» мочевина adblue " — соотв. связанные ключевики (пока тема слабо развита в инете).
Вариант для перми и россии, возможно добавление в каталог яндекса (при необходимости).
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