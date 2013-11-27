Продвижение сайта в поисковиках

Сайту более 2,5 лет. Продвижением занимался поскольку-постольку. Требуется грамотное продвижение. Желательно человек, который в дальнейшем останется на моем проекте за высокую стабильную з/п. Нужно продвигать сайт в яндексе и гугле. Упор основной на яндекс. Требуется ...