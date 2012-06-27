Продвижение сайта в социальных сетях

Необходимо продвижение сайта в соц.сетях (тематика недвижимость) в том числе и контекстом в соц.сетях.

Для того чтобы мы Вас рассмотрели и возможно выбрали как исполнителя, просьба написать кратенький список способов которыми будете нас продвигать (например раскрутка группы путем постинга, нагон пользователей в группу путем.... и т.п.) Рассматриваем тех, кого сразу видно, что есть обширный опыт.

Ну и естественно пишите плиз сразу цену за вашу работу в месяц.

Сайт крупного аг-ва недвижимости, довольно трастовый.