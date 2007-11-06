Продвижение сайта в топ 10

Здравствуйте,

У нашей компании скоро появится новый сайт. Нужно будет продвинуть его в топ 10 яндекса по следующим запросам:

1. ипотека

2. банк ипотека

3. ипотека петербург

Интересует Ваша цена за весь проект, сроки.

Если это возможно, назовите, пожалуйста, так же отдельно цену за 1 слово "ипотека".