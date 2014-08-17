Продвижение сайта в ТОП

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок229 просмотров

Требуется опытный сео-специалист, способный продвинуть сайт компании в топ по списку запросов в Google.com и увеличить трафик для сайта. На долгосрочной основе.

Целевая аудитория: США, Канада, Англия, Европа.

Требования:

1. Опыт продвижения сайтов по США

2. Наличие выполненных успешных проектов по продвижению сайтов в ТОП-10

3. Связь с исполнителем (e-mail, skype)

Оставляйте заявки. Детали оговариваются лично (цена, сроки, план действия).

Спасибо за внимание!

11 лет назад
Victoria_BH
Виктория 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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