Продвижение сайта в топе Яндекс и Гугл

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен19 заявок206 просмотров

Требуется сеошник, который готов продвигать сайт по теплоходам в топы поисковых систем. Продвижение уже ведётся, но действующий сеошник со своими обязанностями справляется плохо. 1 запрос улетел из гугля (в связи с новым алгоритмом гугля - пингвин), другие постоянно прыгают с 1-10 места на 77 и так далее.

Ссылочную массу уже действующую мы сохраним.

Запросы представлены в приложении (некоторые продвигаются и продвинуты). Сайт покажу заинтересованным лицам.

О Вас должны быть отзывы положительные по продвижению сайта. Бюджет можно скорректировать (если он не тянет на все запросы).

Интересует топ 3 (для гугля), и хотя бы топ 5 (для яши).

13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

smpastushok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$1200
3 дня
Хороший SEO-специалист. Сотрудничали более 4-х месяцев. Справился с задачей более чем на 99%. Всегда на связи. Всё объясняет и разъясняет, что радует. Ежедневные отчёты по позициям. Рекомендую к сотрудничеству. Думаю, что я ещё буду работать с этим человеком!
Очень требовательный заказчик, что может показаться для некоторых чрезмерным, но это относится только к тем, кто ничего не делает или же делает свою работу плохо. Заказчик делает всё, чтобы клиент был доволен и это, я считаю, лучшее качество для менеджера по сопровождению проектов. Очень рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

smpastushok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад