Продвижение сайта в топе Яндекс и Гугл

Требуется сеошник, который готов продвигать сайт по теплоходам в топы поисковых систем. Продвижение уже ведётся, но действующий сеошник со своими обязанностями справляется плохо. 1 запрос улетел из гугля (в связи с новым алгоритмом гугля - пингвин), другие постоянно прыгают с 1-10 места на 77 и так далее.

Ссылочную массу уже действующую мы сохраним.

Запросы представлены в приложении (некоторые продвигаются и продвинуты). Сайт покажу заинтересованным лицам.

О Вас должны быть отзывы положительные по продвижению сайта. Бюджет можно скорректировать (если он не тянет на все запросы).

Интересует топ 3 (для гугля), и хотя бы топ 5 (для яши).