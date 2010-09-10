Продвижение сайтов по тематике

Необходимо продвижение туристического портала в поисковиках. Составлен предварительный список запросов для продвижения. Задачи: Аудит сайта Разработка стратегии продвижения Подготовка к продвижению Определение точного списка запросов. Наращивание ссылочной массы Выход за короткий срок на 1000 посещений в день. Возраст сайта - 5 мес.
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Здравствуйте Нужен профессионал с отличным знанием английского языка.
Для написание статей, новостей, работы в чатах по тематике интернет денег,
Мы предоставляем сайты по этой тематике англо язычные где нужно будет писать статьи ,общаться в чатах ,обсуждать и т д на английском языке. только каждодневное вбивание в ручную. Оплата договорная. Предпочтение кто уже работал по такой схеме
Обязательно работаем только при личной встречи и только с Украины города Киева.
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