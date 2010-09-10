Продвижение сайтов по тематике

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка198 просмотров
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Здравствуйте Нужен профессионал с отличным знанием английского языка.

Для написание статей, новостей, работы в чатах по тематике интернет денег,

Мы предоставляем сайты по этой тематике англо язычные где нужно будет писать статьи ,общаться в чатах ,обсуждать и т д на английском языке. только каждодневное вбивание в ручную. Оплата договорная. Предпочтение кто уже работал по такой схеме

Обязательно работаем только при личной встречи и только с Украины города Киева.

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13 лет назад
proriv77
Максим 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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