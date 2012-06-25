Продвижение сайтов по трафику

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки159 просмотров

1. Главное иметь опыт продвижения в системе Alexa Internet !!!

2. Нужно для начала сильнее раскрутить b44.com

3. Раскрутка только по трафику, например fu.net

что нужно, чтобы рост был как на www.alexa.com/siteinfo/vp...

4. Рассматривать буду только конкретные предложения:

– этапы раскрутки

– ежемесячные вложения

предложения высылаем сюда [email protected]

13 лет назад
uc_univer
Роман 
52 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров